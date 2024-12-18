Депутат Свищев: «Комличенко должно быть стыдно жаловаться на цены. Пусть живет скромнее. В Москве помидоры дешевле, чем в магазинах, где он покупает»
Нападающий «Ростова» высказался о том, сколько денег ему нужно в месяц: «Не 30 тысяч и не 100. Чем больше зарабатываешь, тем качественнее продукты купишь, помидоры не за 300 рублей. И то 300 – дорого!».
Также Комличенко рассказал, что его пугают и шокируют цены: «Есть узбекские помидоры, которые стоят больше тысячи».
«Комличенко как известному футболисту с приличной зарплатой должно быть стыдно жаловаться на цены в магазинах.
Можно же сходить на нормальные рынки и нормальные магазины. Можно помидоры не только за 1000 рублей, но и за 10 000 найти. Один. Квадратный. Китайцы сейчас такие выращивают.
Поэтому пусть Николай живет скромнее. Если он такой фанат помидоров, то их можно найти по нормальным ценам.
В Москве помидоры стоят дешевле, чем в магазинах, в которых он их покупает.
Могу предложить Николаю второй вариант. Если Комличенко противно покупать помидоры дешевле 1000 рублей, нужно лучше играть и повышать свою зарплату», – сказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
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