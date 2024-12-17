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Депутат Свищев: «Успешные выступления наших пловцов очень важны в начале переговорного процесса с МОК»

Депутат Свищев считает возвращение российских пловцов важным для диалога с МОК.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде, где россияне выиграли шесть золотых медалей.

«Успешные выступления наших пловцов очень важны в начале переговорного процесса с Международным олимпийским комитетом (МОК), о котором говорил Михаил Дегтярев, – по восстановлению членства в МОК Олимпийского комитета России (ОКР), статуса российских федераций, и допуска наших спортсменов.

Ведь существует официальная рекомендация МОК – не допускать наших спортсменов в командных видах спорта и в командных дисциплинах. А именно в Будапеште наши ребята показали очень хорошие результаты в эстафетах.

Ведь по какой причине дал такую рекомендацию МОК? Во избежание возможных инцидентов для безопасности самих же спортсменов. Но мы же видели, что никаких таких моментов в Венгрии не было, а обеспечение безопасности спортсменов было организовано на высоком уровне.

Мы радовались и огорчались за наших ребят, у кого-то получилось выступить хорошо, у кого-то нет. Но я считаю, что это первый шаг по полному возвращению на международные соревнования всех наших спортсменов», – сказал член комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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