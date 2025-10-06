«Пари НН» официально вернулся на «Совкомбанк Арену» после оценки поля комиссией РФС

«Пари НН» получил разрешение выступать на домашней арене.

В нынешнем сезоне из‑за ремонта «Совкомбанк Арены» нижегородский клуб проводил домашние матчи в других городах России: Саранске, Грозном и Казани. Первый матч на домашнем стадионе нижегородцы сыграли в рамках FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2) 1 октября.

Сообщалось , что после этой игры клуб ожидает еще один визит комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей.

«Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч против «Акрона » проведем на «Совкомбанк Арене».

После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил поле арены как высокого качества!» – говорится в сообщении «Пари НН ».

Нижегородская команда примет «Акрон» в 12-м туре Мир РПЛ 17 октября.