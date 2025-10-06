«Пари НН» официально вернулся на «Совкомбанк Арену» после оценки поля комиссией РФС
«Пари НН» получил разрешение выступать на домашней арене.
В нынешнем сезоне из‑за ремонта «Совкомбанк Арены» нижегородский клуб проводил домашние матчи в других городах России: Саранске, Грозном и Казани. Первый матч на домашнем стадионе нижегородцы сыграли в рамках FONBET Кубка России против «Спартака» (1:2) 1 октября.
Сообщалось, что после этой игры клуб ожидает еще один визит комиссии РПЛ по оценке качества футбольных полей.
«Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч против «Акрона» проведем на «Совкомбанк Арене».
После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил поле арены как высокого качества!» – говорится в сообщении «Пари НН».
Нижегородская команда примет «Акрон» в 12-м туре Мир РПЛ 17 октября.
Как вам дерби?12495 голосов
Огонь!
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости