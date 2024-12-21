Свищев о словах генсека РФС, что некоторые страны не против возвращения России: «Говорят в лицо одно, клянутся в любви, а делают наоборот. Россия стала самодостаточной, РПЛ интересная»
Генеральный секретарь РФС ранее заявил, что Германия выступает за возвращение России, Норвегия и Швеция не против «Против порядка 30% стран – Дания, например».
«Давайте честно, то, что говорят нашему Митрофанову, не значит то, что есть на самом деле. Они говорят нам в лицо одно, клянутся в любви и дружбе, поворачиваются и делают ровно наоборот. Нам бы очень хотелось, чтобы это было правдой, а по факту мы видим, что голосуют они пока не за наше возвращение.
Когда поднимаются крики, вопли со стороны наших ближайших соседей, все разом забывают о дружбе и начинают стыдливо голосовать против нас. Я не слышал открытой поддержки, чтобы кто-то говорил – давайте вернем россиян. Поэтому надо продолжать проводить работу с нашими коллегами и стран дружественных, недружественных, неопределившихся и возвращать потихонечку наш спорт.
Видите, Россия стала самодостаточна, чемпионат России интересный, не потерял своей актуальности. Если так будет продолжаться, проиграет только одна сторона – европейский и мировой футбол», – заявил депутат Госдумы.
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