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Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию: «Удар по индустрии. Даже зарубежные партнеры спрашивали, что происходит. Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»

Глава РПЛ отреагировал на слова Вячеслава Федорищева про коррупцию в судействе.

Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».

– Даже зарубежные партнеры позвонили и спросили, что происходит. Взяли паузу. Но это первая реакция партнеров. То, что говорили клубы – повторяться не буду, уже говорил.

– Федорищев почему‑то сотрудничает с РФС, но не с вами.

– Не хочу, чтобы было так. Произошла дискоммуникация. Некоторые люди пользуются этой ситуацией и вкидывают информацию, что мы «империя зла». Есть возможность все исправить.

Уверен, что сядем и все решим. Будем разбираться во всей ситуации. Это удар по индустрии, а не по клубу. Я чту уголовный кодекс. Нужна будет наша помощь – подключимся.

Лично я с Федорищевым не общался. Мы получили письмо, ответили, но в письме много вопросов затронуто. Мы на связи с РФС, потому что регуляторы. На вопросы ответим.

То, что у нас не получилось общение, – мы разделяем желание Федорищева бороться с коррупцией. Не надо нас противопоставлять. То, что не получилось, – стечение обстоятельств.

Я не беру с незнакомых номеров. Я подтверждаю еще раз свою готовность к общению. Лучше будет, если мы пообщаемся лично, чем мы будем через прессу не туда уходить. Уже в юмор все уходит, но тема несмешная. Главное – довести ее до конца. Попрошу связи с ним, встретимся и решим. Мы готовы в этом участвовать.

– Правда, что было указано два матча с участием «Крыльев»?

– Об этих матчах идет речь. Мне показалось странным, что письмо с ними адресовано нам. Мы обсудили это с Митрофановым, проводили расследование. Ответ будет дан, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳

Губернатор Самарской области пошел против предшественника и агентов: запросил проверку сделок Андреева и Трабукки

Самарский губернатор против российского футбола. Только главное – коротко

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoАлександр Алаев
logoРФС
logoМаксим Митрофанов
Вячеслав Федорищев
logoМатч ТВ
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
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Политика
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