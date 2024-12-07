Глава РПЛ Алаев о словах Федорищева про коррупцию: «Удар по индустрии. Даже зарубежные партнеры спрашивали, что происходит. Я с ним не общался, не беру с незнакомых номеров»
Ранее губернатор Самарской области рассказал, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе».
– Даже зарубежные партнеры позвонили и спросили, что происходит. Взяли паузу. Но это первая реакция партнеров. То, что говорили клубы – повторяться не буду, уже говорил.
– Федорищев почему‑то сотрудничает с РФС, но не с вами.
– Не хочу, чтобы было так. Произошла дискоммуникация. Некоторые люди пользуются этой ситуацией и вкидывают информацию, что мы «империя зла». Есть возможность все исправить.
Уверен, что сядем и все решим. Будем разбираться во всей ситуации. Это удар по индустрии, а не по клубу. Я чту уголовный кодекс. Нужна будет наша помощь – подключимся.
Лично я с Федорищевым не общался. Мы получили письмо, ответили, но в письме много вопросов затронуто. Мы на связи с РФС, потому что регуляторы. На вопросы ответим.
То, что у нас не получилось общение, – мы разделяем желание Федорищева бороться с коррупцией. Не надо нас противопоставлять. То, что не получилось, – стечение обстоятельств.
Я не беру с незнакомых номеров. Я подтверждаю еще раз свою готовность к общению. Лучше будет, если мы пообщаемся лично, чем мы будем через прессу не туда уходить. Уже в юмор все уходит, но тема несмешная. Главное – довести ее до конца. Попрошу связи с ним, встретимся и решим. Мы готовы в этом участвовать.
– Правда, что было указано два матча с участием «Крыльев»?
– Об этих матчах идет речь. Мне показалось странным, что письмо с ними адресовано нам. Мы обсудили это с Митрофановым, проводили расследование. Ответ будет дан, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
«Крылья» должны 36 млн рублей за подкуп судей, черный рынок – 500 млн в год. Бомба от губернатора Самарской области 😳😳😳
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