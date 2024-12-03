РФС хочет пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России: «Календаря пока нет, говорить о чем-то конкретном рано»

В РФС хотят пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.

Ранее глава РФС Александр Дюков выразил надежду на снятие отстранения России от международного футбола в 2025 году.

Также стало известно, что ФИФА не включила российскую сборную в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026.

«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА . Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Митрофанов о недопуске России к отбору на ЧМ-2026: «Реакция негативная. Отстранение изначально незаконное. Свыше 60% ассоциаций в Европе нас поддерживают»