РФС хочет пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России: «Календаря пока нет, говорить о чем-то конкретном рано»
В РФС хотят пригласить руководство ФИФА и УЕФА на матчи сборной России.
Ранее глава РФС Александр Дюков выразил надежду на снятие отстранения России от международного футбола в 2025 году.
Также стало известно, что ФИФА не включила российскую сборную в число участников жеребьевки отбора ЧМ-2026.
«Планируем в 2025 году пригласить на домашние матчи сборной России руководство ФИФА и УЕФА. Пока календаря матчей нет, говорить о чем-то конкретном рано», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Митрофанов о недопуске России к отбору на ЧМ-2026: «Реакция негативная. Отстранение изначально незаконное. Свыше 60% ассоциаций в Европе нас поддерживают»
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Р-Спорт»
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