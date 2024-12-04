«Унижают собственного игрока». Генсек РФС Митрофанов осудил «Атланту», не добавившую флаг России на фото Миранчука в посте о вызове футболистов в сборные

Максим Митрофанов считает неправильным отношение «Атланты» к Алексею Миранчуку.

Клуб МЛС, сообщая о вызове своих футболистов в различные сборные, опубликовал фото российского полузащитника без национального флага его страны.

«Думаю, так нельзя делать. Тем самым они унижают собственного игрока», – отметил генеральный секретать РФС .

Также Митрофанов прокомментировал эпизод, в котором украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин решил не пожимать руку российскому хавбеку «Монако » Александру Головину .

«Не от большого ума делаются такие поступки», – сказал генсек Российского футбольного союза.