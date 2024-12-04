«Унижают собственного игрока». Генсек РФС Митрофанов осудил «Атланту», не добавившую флаг России на фото Миранчука в посте о вызове футболистов в сборные
Максим Митрофанов считает неправильным отношение «Атланты» к Алексею Миранчуку.
Клуб МЛС, сообщая о вызове своих футболистов в различные сборные, опубликовал фото российского полузащитника без национального флага его страны.
«Думаю, так нельзя делать. Тем самым они унижают собственного игрока», – отметил генеральный секретать РФС.
Также Митрофанов прокомментировал эпизод, в котором украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин решил не пожимать руку российскому хавбеку «Монако» Александру Головину.
«Не от большого ума делаются такие поступки», – сказал генсек Российского футбольного союза.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости