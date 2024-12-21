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Глушаков не возглавит «Химки-2», в клубе его не видят в этой роли. При нем команда провела два просмотровых матча

Денис Глушаков не возглавит «Химки-2».

По данным «Спорт-Экспресса», Дмитрий Поляцкин, который в ближайшее время возглавит спортивный департамент «Химок», не видит Глушакова тренером второй команды.

Ранее сообщалось, что Глушаков станет тренером второй или молодежной команды «Химок». Под руководством Глушакова вторая командам провела два просмотровых матча.

37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. Его контракт с «Химками» при этом не расторгнут, и он продолжает числиться в заявке клуба.

В этом сезоне Глушаков провел 8 матчей за «Химки» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Опубликовано: Sports
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoДенис Глушаков
logoСпорт-Экспресс
logoХимки
logoпремьер-лига Россия
Химки-М
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