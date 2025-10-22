  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Селюк про Луиса Гарсию: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Почему не смотрят на Артигу? Он играет в офигенный футбол, адаптирован к России»
Селюк про Луиса Гарсию: «Кахигао подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Почему не смотрят на Артигу? Он играет в офигенный футбол, адаптирован к России»

Дмитрий Селюк призвал «Спартак» не назначать Луиса Гарсию.

Ранее сообщалось, что спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао уже согласовал контракт с испанским специалистом на случай увольнения Деяна Станковича. 

«Луис Гарсия не так уж плох, как о нем пишут, но это специалист не для «Спартака». Мой совет руководителям красно-белых – не идти на поводу у Кахигао. Он подбирает того, с кем легче обворовывать «Спартак». Мы уже видели историю с Гафиным.

Поэтому Кахигао просто хочет оформить очередную коррупционную сделку. Почему «Спартак» не смотрит на Артигу? 10 лет в «Барселоне», работал в России и адаптирован к стране. Он в это воскресенье с «Петру Атлетику» опять выиграл в матче [африканской] Лиги чемпионов. Он все выиграл, даже ни одной ничьей не было.

Пусть руководство «Спартака» посмотрит на результаты, на игру, спросит мнение журналистов. Все журналисты Анголы пишут, что такого не было за всю историю этого клуба. Он играет в офигенный футбол. Он ставит игру. Это будет нравиться болельщикам «Спартака». Это будет вкусный футбол. Да просто возьмите интервью у Бакаева, Руденко и спросите про Артигу. Они скажут, что в Российской Премьер-лиге близко нет такого тренера, как Артига. 

Проблема «Спартака» в том, что там никто не ищет тренера. Ищут людей по принципу, кто готов нырнуть в коррупцию. Там нет другого подхода. Я считаю, Артига – идеальный кандидат. Тренер, который сразу даст результат. Он уже адаптирован к России. Он знает российский футбол», – сказал футбольный агент. 

