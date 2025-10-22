«Пари НН» встретится с «Балтикой». Поддержите нижегородцев в домашнем матче против калининградцев!

«Пари НН» принимает «Балтику» в 13-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 26 октября, в 15:15 на стадионе «Совкомбанк Арена».

Нижегородцы после 12 туров находятся на 15-й строчке турнирной таблицы, обладая шестью очками. Калининградцы же расположились на пятом месте, набрав 23 очка. Приходите поддержать «Пари НН» в игре против «Балтики»!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .