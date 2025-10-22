«Зенит» получит 8 млн евро за Ренана, если «Васко да Гама» выкупит 70% прав на защитника после аренды (Вене Казагранде)

«Зенит» может получить 8 миллионов евро за Роберта Ренана от «Васко да Гама».

Клуб из Санкт-Петербурга в августе отдал Ренана в аренду «Васко» до конца сезона-2025/26 с опцией продления и «опционом на выкуп определенной доли экономических прав».

Как сообщает Вене Казагранде, «Васко да Гама » имеет право выкупить 70% прав на Ренана у «Зенита » за 8 миллионов евро.

