«Зенит» получит 8 млн евро за Ренана, если «Васко да Гама» выкупит 70% прав на защитника после аренды (Вене Казагранде)
«Зенит» может получить 8 миллионов евро за Роберта Ренана от «Васко да Гама».
Клуб из Санкт-Петербурга в августе отдал Ренана в аренду «Васко» до конца сезона-2025/26 с опцией продления и «опционом на выкуп определенной доли экономических прав».
Как сообщает Вене Казагранде, «Васко да Гама» имеет право выкупить 70% прав на Ренана у «Зенита» за 8 миллионов евро.
Подробная статистика выступлений 22-летнего защитника доступна здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Вене Казагранде в X
