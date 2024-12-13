  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Денис Глушаков: «Жду, что «Зенит» не выиграет РПЛ в следующем году. Пусть хотя бы фанатам поднимут настроение. Хочу, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар»
8

Денис Глушаков: «Жду, что «Зенит» не выиграет РПЛ в следующем году. Пусть хотя бы фанатам поднимут настроение. Хочу, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар»

Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2025 года.

«В следующем году жду, что «Зенит» не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар».

Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать. Не знаю, что будет – все в подвешенном состоянии. Сложно сказать, как все будет дальше идти», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

«Зенит» с 39 очками занимает второе место, «Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ, опережая петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак» на третьем месте с 37 очками.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoДенис Глушаков
logoСКА Ростов
logoЗенит
медийный футбол
logoКраснодар
logoХимки
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зобнин о развале чемпионского «Спартака»: «Думал, мы еще раза три выиграем этим составом. Возможно, отношения испортились внутри команды. Я ни с кем не ругался»
35сегодня, 12:11
Масоэро о том, что круче – пиво после бани или оргазм: «Выберу первое. Я выдерживал 15 минут – сложно постоянно сидеть внутри, хочется выйти охладиться»
1029 ноября, 12:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Приемный отец Мукоко заявил, что Юссуф родился в 2000-м, а не в 2004-м. Форварду 24 года, а не 20 (Bild)
2225 минут назад
У «ПСЖ» худшее трансферное сальдо с 2015 года без учета сделок по воспитанникам – минус 646 млн евро. «МЮ» и «Барса» в пятерке, «Реал» – 14-й, «Спартак» – 33-й
3044 минуты назад
Пеп о защите «Ман Сити» перед «МЮ»: «Не знаю, что делать. У нас есть три игрока, может, кому-то из вингеров придется сыграть в обороне»
1545 минут назад
Салах – Эллиотту: «Почему не подходишь ко мне после моего ассиста? Не понимаю такого. В следующий раз не буду пасовать. Никто другой в «Ливерпуле» не способен сделать такую передачу»
12сегодня, 15:40
Чуни о Гвардиоле и Анчелотти: «Пеп сделал больше для развития футбола. Великолепный футбольный интеллект»
9сегодня, 15:22
Пеп об отсутствии Родри: «Чикаго» выиграл 6 титулов НБА с Джорданом. Сколько они выиграли, когда он завершил карьеру? Мы проводим сезон без обладателя «Золотого мяча»
33сегодня, 15:01
Баннер с Боратом в форме «Челси» привезли фанаты «синих» на матч с «Астаной». Полиция Казахстана его отобрала
55сегодня, 14:51Фото
Цена Месси упала на 5 млн евро – до 20 млн. Цена Роналду понизилась с 15 до 12 млн евро (Transfermarkt)
24сегодня, 14:27
«Ман Сити» возглавляет клубный рейтинг УЕФА, «Реал» – 2-й, «Бавария» – 3-я. «Зенит» опустился на 112-е место, «Спартак» – на 123-е, «Локо» – на 151-е, «Краснодар» – на 183-е
83сегодня, 14:10
Гвардиола о «Ман Сити»: «Люди говорят: «В чем проблема?» Проблема – это календарь. Число травм заставило задуматься о составе из 25-30 футболистов»
49сегодня, 14:04
Ко всем новостям
Последние новости
Сербия оштрафована за расистское и дискриминационное поведение фанатов на матчах Лиги наций. Болельщики пытались сжечь албанский флаг на игре против Швейцарии
10 минут назад
Вопрос возвращения пива на стадионы обсудят в Госдуме 24 декабря
11 минут назад
Радимов о годе «Зенита» в Петербурге: «Клуб стал символом города наряду с Ростральными колоннами, разведенными мостами. 100 лет сам Бог велел отпраздновать»
629 минут назад
Пономарев о Соболеве в «Зените»: «Дурачок он, что туда рванул, потеряет игру и время. Лучшая команда у него была «Спартак»
12сегодня, 15:43
Сборные России и Беларуси могут сыграть в 2025 году
3сегодня, 15:25
Юрий Семин: «Мусаев – лучший тренер первой части сезона РПЛ»
6сегодня, 15:13
Артета о трансферах «Арсенала»: «Не жду, что январь будет сверхнасыщенным, но сюрпризы случаются всегда»
7сегодня, 15:05
Дмитрий Аленичев: «Впечатляет то, что «Спартак» показал в последних 6-7 матчах. Чемпионская игра. Станкович определился с составом и прошелся катком по соперникам»
2сегодня, 14:50
Смородская о словах Орлова про Красножана и договорные матчи: «Достали историю 100-летней давности. Не хочу с ним вообще полемизировать!»
7сегодня, 14:46
Энцо Мареска: «Челси» не чувствует готовность к борьбе за титул АПЛ. Начнешь мыслить на два месяца вперед, начнутся плохие времена»
5сегодня, 14:38
Рекомендуем