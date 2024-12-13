Денис Глушаков: «Жду, что «Зенит» не выиграет РПЛ в следующем году. Пусть хотя бы фанатам поднимут настроение. Хочу, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар»

Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2025 года.

«В следующем году жду, что «Зенит » не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар ».

Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать. Не знаю, что будет – все в подвешенном состоянии. Сложно сказать, как все будет дальше идти», – сказал бывший полузащитник «Спартака ».

«Зенит» с 39 очками занимает второе место, «Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ , опережая петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак» на третьем месте с 37 очками.