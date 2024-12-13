Денис Глушаков: «Жду, что «Зенит» не выиграет РПЛ в следующем году. Пусть хотя бы фанатам поднимут настроение. Хочу, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар»
Денис Глушаков поделился ожиданиями от 2025 года.
«В следующем году жду, что «Зенит» не выиграет чемпионство. Пусть кому-то, хотя бы болельщикам, поднимут настроение. Хотелось бы, чтобы чемпионом стал либо «Спартак», либо «Краснодар».
Лично свои планы на следующий год пока не могу рассказать. Не знаю, что будет – все в подвешенном состоянии. Сложно сказать, как все будет дальше идти», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
«Зенит» с 39 очками занимает второе место, «Краснодар» возглавляет таблицу Мир РПЛ, опережая петербуржцев по дополнительным показателям. «Спартак» на третьем месте с 37 очками.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
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