Еврокомиссар Микаллеф об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это победа для болельщиков и игроков. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее»
Еврокомиссар Микаллеф одобрил отмену матча Ла Лиги в США.
Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между каталонской командой и «Вильярреалом», который планировалось провести в Майами.
«Приветствую решение Ла Лиги отменить матч в Майами. Это победа для болельщиков, игроков и традиций, которые делают европейский футбол особенным. Это существенное решение в пользу европейской спортивной модели и ценностей, которые она воплощает.
Мы должны продолжать работать вместе с лигами, клубами и УЕФА для защиты целостности, честной конкуренции и связи между клубами и их сообществами.
Надеюсь, Серия А задумается над этим подходом. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее», – написал комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.
Реал Мадрид
Будет ничья
Ювентус
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Гленна Микаллефа
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости