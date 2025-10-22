Еврокомиссар Микаллеф об отмене матча «Барсы» и «Вильярреала» в США: «Это победа для болельщиков и игроков. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее»

Еврокомиссар Микаллеф одобрил отмену матча Ла Лиги в США.

Ранее Ла Лига сообщила о переносе матча между каталонской командой и «Вильярреалом », который планировалось провести в Майами.

«Приветствую решение Ла Лиги отменить матч в Майами. Это победа для болельщиков, игроков и традиций, которые делают европейский футбол особенным. Это существенное решение в пользу европейской спортивной модели и ценностей, которые она воплощает.

Мы должны продолжать работать вместе с лигами, клубами и УЕФА для защиты целостности, честной конкуренции и связи между клубами и их сообществами.

Надеюсь, Серия А задумается над этим подходом. Сохранение наших футбольных корней в Европе делает всех сильнее», – написал комиссар Евросоюза по вопросам межпоколенческой справедливости, молодежи, культуры и спорта Гленн Микаллеф.