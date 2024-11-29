Масоэро о том, что круче – пиво после бани или оргазм: «Выберу первое. Я выдерживал 15 минут – сложно постоянно сидеть внутри, хочется выйти охладиться»
– Рассказывали, что близко подружились в России с Денисом Глушаковым. Ходили с ним в баню?
– Ходили. Мы пересеклись только на полгода, поэтому нельзя говорить, что мы именно друзья. Когда он ушел, было грустно, потому что это отличный футболист.
– Сколько выдерживали в бане?
– 15 минут. Потом шел пить. Сложно постоянно сидеть внутри, хочется выйти охладиться.
– Пробовали выбегать из парилки и прыгать в снег?
– Нет, я не настолько сумасшедший, чтобы заниматься таким. Знаю, что в России многие это делают, и мне нравится, что они это делают.
Но у меня есть проблемы с морозом – холодной погодой, холодной водой. Жару еще могу вынести, но холод – это другое. У меня есть на этот счет правила.
– Что круче: дать кружечку пивка сразу на выходе из бани или оргазм?
– Эээм... Я должен выбрать или можно оба назвать? Тогда выберу первое: первое пиво после бани, – сказал бывший аргентинский защитник «Пари НН» Лукас Масоэро, играющий за «Университатя Клуж».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий