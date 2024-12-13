Зобнин о развале чемпионского «Спартака»: «Думал, мы еще раза три выиграем этим составом. Возможно, отношения испортились внутри команды. Я ни с кем не ругался»
В последний раз красно-белые выигрывали титул РПЛ в сезоне-2016/2017.
«Я думал, что мы еще раза три, наверное, точно выиграем этим составом, честно. Я даже с ребятами общался, ну типа там в шутку говорил: «Сколько еще раз мы выиграем?» Потому что ну реально сильная команда была.
Что случилось, не знаю. Наверное, не ко мне вопросы. Ну, начали ругаться между собой, очевидно. Не знаю, что-то произошло. Там же были эти истории с лайками, отстранение Глушакова...
Просто, возможно, какие-то отношения испортились просто внутри команды, и между ребятами, наверное, и с тренером. Может быть, какие-то ситуации произошли, которые не понравились кому-то, например.
Честно, не могу сказать. У меня прекрасно все было. Я ни с кем не ругался. Я отпраздновал чемпионство, готовился дальше к Лиге чемпионов, но травма была, правда, но как бы у меня все было хорошо, я ни с кем не ругался», – сказал полузащитник «Спартака» в ютуб-канале «Коммент.Шоу».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий