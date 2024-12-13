Зобнин о развале чемпионского «Спартака»: «Думал, мы еще раза три выиграем этим составом. Возможно, отношения испортились внутри команды. Я ни с кем не ругался»

Роман Зобнин высказался о причинах развала чемпионского «Спартака».

В последний раз красно-белые выигрывали титул РПЛ в сезоне-2016/2017.

«Я думал, что мы еще раза три, наверное, точно выиграем этим составом, честно. Я даже с ребятами общался, ну типа там в шутку говорил: «Сколько еще раз мы выиграем?» Потому что ну реально сильная команда была.

Что случилось, не знаю. Наверное, не ко мне вопросы. Ну, начали ругаться между собой, очевидно. Не знаю, что-то произошло. Там же были эти истории с лайками, отстранение Глушакова...

Просто, возможно, какие-то отношения испортились просто внутри команды, и между ребятами, наверное, и с тренером. Может быть, какие-то ситуации произошли, которые не понравились кому-то, например.

Честно, не могу сказать. У меня прекрасно все было. Я ни с кем не ругался. Я отпраздновал чемпионство, готовился дальше к Лиге чемпионов, но травма была, правда, но как бы у меня все было хорошо, я ни с кем не ругался», – сказал полузащитник «Спартака » в ютуб-канале «Коммент.Шоу».