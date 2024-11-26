«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» – катастрофа. Состав у них хороший, но нет стабильности». Глушаков об армейцах
В 16-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Ростову» (1:2). Команда Марко Николича занимает 6-е место в таблице чемпионата России, набрав 27 очков.
«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» – катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. ЦСКА когда-то был образцом для трансферов. А сейчас не могу понять некоторые моменты.
Тот же Мусаев сидит в запасе, выходит, доказывает, забивает. Сейчас он сильнее Гуарирапы. Сауль в некоторых эпизодах тачку возил, а этот выходил и был в порядке. Парня могут погубить с психологической точки зрения. Он сначала был такой уверенный, а ЦСКА взял и «потушил» его. Видно, что ему тяжело. Думаю, Николич неправ в некоторых моментах. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
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