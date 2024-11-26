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«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» – катастрофа. Состав у них хороший, но нет стабильности». Глушаков об армейцах

Денис Глушаков оценил последние выступления ЦСКА.

В 16-м туре Мир РПЛ армейцы уступили «Ростову» (1:2). Команда Марко Николича занимает 6-е место в таблице чемпионата России, набрав 27 очков. 

«ЦСКА безобразно выглядит. Второй тайм с «Ростовом» – катастрофа. А Карпин одну замену сделал и угадал. ЦСКА когда-то был образцом для трансферов. А сейчас не могу понять некоторые моменты.

Тот же Мусаев сидит в запасе, выходит, доказывает, забивает. Сейчас он сильнее Гуарирапы. Сауль в некоторых эпизодах тачку возил, а этот выходил и был в порядке. Парня могут погубить с психологической точки зрения. Он сначала был такой уверенный, а ЦСКА взял и «потушил» его. Видно, что ему тяжело. Думаю, Николич неправ в некоторых моментах. У ЦСКА хороший состав, но нет стабильности», – сказал бывший полузащитник «Спартака». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoРостов
logoДенис Глушаков
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
logoТамерлан Мусаев
logoСауль Гуарирапа
logoЧемпионат.com
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