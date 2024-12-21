Стам о Рэшфорде и Гарначо: «Тренер должен брать ситуацию в свои руки и показывать, что он босс. Нужно принимать жесткие решения, если игроки не способны много работать ради команды»

Яп Стам высказался о ситуации Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо.

Ранее Рэшфорд и Гарначо не были включены в состав «Манчестер Юнайтед» на дерби с «Манчестер Сити» (2:1) по решению Рубена Аморима. Главный тренер также обязал их вдвоем провести утреннюю тренировку на базе. Позднее стало известно, что англичанин не поехал на выездной матч с «Тоттенхэмом» (3:4), но аргентинец присоединился к команде.

– Что вы думаете об отстранении Маркуса Рэшфорда и Алехандро Гарначо?

– Это стало огромным сюрпризом. Мы знаем, что Рашфорд – опасный игрок, когда он в лучшей форме, и как хорошо Гарначо играл, когда был на пике своей формы, несмотря на то, что его стандарты недавно упали.

Похоже, Гарначо в последнее время был подавлен, что может быть связано с новой системой, в то время как Рэшфорд ходит по полю, будто ему все безразлично, и мне трудно в это поверить.

Я не верю, что он такой, но по какой-то причине он не соответствует тем стандартам, которых мы от него ожидаем. Для тренера, который приходит и хочет играть в очень интенсивный футбол со своей командой, нужны игроки в хорошей форме, которые уверены в себе или, по крайней мере, готовы очень много работать ради команды.

Если вы, как тренер, видите, что некоторые игроки не способны на это, не готовы к интенсивности, то нужно принимать жесткие решения. Это хорошо со стороны Рубена Аморима, и мне очень нравится, что он принял это решение.

Это хороший знак и для других игроков, что нужно активизироваться, показать свои способности или, по меньшей мере, очень много работать. Я думаю, это хотят видеть и болельщики. Нужно очень много работать.

Иногда вы можете играть плохо, с нами тоже это случалось в прошлом. Но тренер должен взять ситуацию в свои руки и показать команде, что он босс, и что он принимает меры.

Он послал сообщение, что если игроки не делают то, что он хочет, независимо от того, способны они или нет, то они не будут участвовать. Это отличный знак, – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Ширер о Рэшфорде: «Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами. Маркусу нужна помощь близких, 2 года назад он был очень сильной личностью на поле и вне его»

Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 2-й матч подряд. Аморим объяснил: «Это вопрос выбора игроков, способных соответствовать требованиям»