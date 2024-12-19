  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 2-й матч подряд. Аморим объяснил: «Это вопрос выбора игроков, способных соответствовать требованиям»
6

Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 2-й матч подряд. Аморим объяснил: «Это вопрос выбора игроков, способных соответствовать требованиям»

Маркус Рэшфорд снова не включен в заявку «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы в 23:00 по московскому времени начнут игру против «Тоттенхэма» в Кубке английской лиги. 27-летний форвард не сыграет – как и в случае с игрой против «Манчестер Сити» 15 декабря.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим объяснил свое решение.

«Это вопрос выбора состава, тех игроков, которые, по моему мнению, способны соответствовать требованиям, предполагающим проведение сильной игры. Я всю неделю пытаюсь представить себе состав, а затем делаю выбор.

Причины всегда одни и те же в случае с каждым игроком, не только Маркусом. В конце концов, мне нужно было сделать выбор, и я его сделал», – отметил Аморим.

Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМаркус Рэшфорд
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoКубок английской лиги
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Ширер о Рэшфорде: «Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами. Маркусу нужна помощь близких, 2 года назад он был очень сильной личностью на поле и вне его»
2сегодня, 16:07
Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»
23сегодня, 11:33
Рэшфорд интересен четырем ведущим клубам Саудовской Аравии. Форвард «МЮ» не хочет уезжать из Европы (The Telegraph)
15сегодня, 10:05
Рекомендуем
Главные новости
«Интер» – «Удинезе». 1:0 – Арнаутович забил. Онлайн-трансляция
207 минут назадLive
Глава ФИФА Инфантино намерен посетить Иран: «Рад узнать, что 45 000 женщин и девочек присутствовали на матче «Сепахан» – «Персеполис». Это подтверждает, что наша игра инклюзивна»
19 минут назад
Мостовой об Абаскале: «До сих пор не знаю, кто он такой – если встречу, пообщаемся. Он должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском и нашем футболе»
1521 минуту назад
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». 1:0 – Соланке открыл счет. Онлайн-трансляция
2221 минуту назадLive
Варди учит оскорбления на языке защитников при подготовке к матчам. Форвард «Лестера» все еще выпивает три банки Red Bull перед играми – вместе с двойным эспрессо и омлетом
1136 минут назад
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
12039 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Интер» играет с «Удинезе»
5739 минут назадLive
Килиан Мбаппе: «Если бы не перешел в «Реал», остался бы в «ПСЖ» навсегда. Но я мечтал играть в «Мадриде», крупнейшем клубе мира, и я счастлив»
11сегодня, 19:37
Лапорта призовет к «абсолютному единству и слепой вере в проект» Флика на рождественском ужине «Барселоны», но напомнит про «обязанность выигрывать трофеи» (As)
8сегодня, 19:30
Стам не считает ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ: «Нельзя забывать про игравших 20-25 лет назад. Но Вирджил все еще один из лучших в мире, Салиба и Габриэл только подбираются к нему»
27сегодня, 19:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Челси» – «Шэмрок Роверс». 2:1 – Гиу сделал дубль. Онлайн-трансляция
84 минуты назадLive
Защитник «Кубани» Фуст об уходе из «Баварии»: «После февраля 2022-го отношение изменилось. Начали «задвигать», некоторые люди из штаба второй команды перестали смотреть в глаза, кто-то не пожимал руку»
16 минут назад
Президент «Валенсии» Чан о сорванном акционерами собрании: «Такое поведение неприемлемо в демократическом обществе – агрессия, перерастающая в насилие. СМИ рисуют плохой образ клуба»
132 минуты назад
Лига конференций. «Челси» принимает «Шэмрок Роверс», «Астана» в гостях у АПОЭЛ, «Динамо» Минск на выезде играет с «Панатинаикосом»
1139 минут назадLive
«Когда думаешь, что умнее им не стать, они берут этого гения питания». Бартон о департаменте здравоохранения Сан-Франциско, нанявшем автора книги «Вы вправе оставаться толстыми»
1сегодня, 19:39Фото
Экс-жена Энцо о расставании: «Поплакала 5 минут, сегодня у нас разные пути. Мое счастье не зависит от мужчины, силу придают дети. Я молода и могу снова влюбиться, будет миллион детей»
7сегодня, 19:08
Лепсая о новости про желание «Ман Сити», «Арсенала» и «Челси» купить Угальде у «Спартака»: «Манфредом интересуются в Англии, это факт. Но прямой переход маловероятен»
3сегодня, 18:51
Чиновника будут судить за незакрепленные футбольные ворота – 4-летний мальчик из Волжского получил переломы, когда они упали на него. На ремонт площадки было выделено 1,8 млн рублей
8сегодня, 18:36
Футболистка Родман об отце: «Он не папа – может, по крови, не более того. Я пыталась жить с ним, но он устраивает вечеринки 24/7 и приводит случайных сучек». Деннис извинился в инстаграме
12сегодня, 18:20
Погиб вратарь Хичкок из «Бартон Таун». Он получил серьезные травмы головы в результате нападения на вокзале, у него остались жена и сын
12сегодня, 17:54
Рекомендуем