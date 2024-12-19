Рэшфорд не включен в заявку «МЮ» на 2-й матч подряд. Аморим объяснил: «Это вопрос выбора игроков, способных соответствовать требованиям»

Маркус Рэшфорд снова не включен в заявку «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы в 23:00 по московскому времени начнут игру против «Тоттенхэма » в Кубке английской лиги. 27-летний форвард не сыграет – как и в случае с игрой против «Манчестер Сити» 15 декабря.

Главный тренер «МЮ» Рубен Аморим объяснил свое решение.

«Это вопрос выбора состава, тех игроков, которые, по моему мнению, способны соответствовать требованиям, предполагающим проведение сильной игры. Я всю неделю пытаюсь представить себе состав, а затем делаю выбор.

Причины всегда одни и те же в случае с каждым игроком, не только Маркусом . В конце концов, мне нужно было сделать выбор, и я его сделал», – отметил Аморим.

Рэшфорд об уходе из «МЮ»: «Готов к новому вызову. Никаких негативных комментариев не будет. Я видел, как уходили другие, и поступать так же не хочу»