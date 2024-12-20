Аморим о том, может ли Рэшфорда сыграть с «Борнмутом»: «Конечно, ситуация не изменилась. «МЮ» стал быстрее и больше прессингует, понимание становится лучше»

Рубен Аморим высказался о том, может ли Маркус Рэшфорд сыграть с «Борнмутом».

Ранее 27-летний форвард дважды подряд не попал в заявку на матч. Он также заявил , что «готов к новому вызову». Матч 17-го тура английской Премьер-лиги пройдет 22 декабря.

«Да, конечно. Ситуация с Маркусом не изменилась, он в команде.

Я думаю, мы улучшаем ситуацию вблизи штрафной соперника. У нас было несколько игр, в которых «МЮ» не представлял реальной угрозы, но сегодня можно увидеть и другие вещи.

Мы бьем, находясь рядом с воротами, создаем моменты. Чувствую, что команда стала быстрее, больше прессингует и ее физические кондиции улучшаются.

Понимание становится лучше, вы можете видеть это по контролю игры, но мы выбыли [из Кубка английской лиги], так что сосредоточимся на следующем соревновании», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед » Рубен Аморим .

Маркус Рэшфорд: «Не думаю, что сейчас мой пик. Не жалею о последних девяти годах. У меня есть мечты, я еще не там, где хочу быть»

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