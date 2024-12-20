Невилл о Рэшфорде: «Маркус – одна из звезд «МЮ» последних лет, но будет лучше, если все закончится»

Гари Невилл прокомментировал возможный уход Маркуса Рэшфорда из «МЮ».

Ранее 27-летний игрок дважды подряд не попал в заявку на матч. Он заявил , что «готов к новому вызову».

«Не думаю, что игроки с таким большим талантом, как у Маркуса, должны покидать клуб. Хочется, чтобы футболисты, которые были в клубе с восьми лет, оставались в нем навсегда.

Но в последние несколько дней все пришло к тому, что для обеих сторон будет лучше, если все закончится. Жаль, ведь Рэшфорд – одна из звезд «МЮ», причем уже несколько лет.

Подозреваю, что за кулисами все становится довольно сложно. Это очень печально, ведь в воскресенье «Юнайтед» одержал невероятную победу, но все разговоры только о Рэшфорде», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл в эфире Sky Sports.

Аморим о готовности Рэшфорда к новому вызову: «На его месте я бы обсудил все с тренером. Мне все равно, как одеты игроки «МЮ», я не смотрю в их тарелки. Главное – внимание к деталям»