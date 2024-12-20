Жерар Пике: «Не мог бы сейчас играть даже в 3-м каталонском дивизионе. После многих лет карьеры остаешься с нулевой мотивацией»

Жерар Пике поделился мнением о возможном продолжении футбольной карьеры.

«Сейчас я не мог бы играть даже в третьем каталонском дивизионе (девятая лига Испании – Спортс’‘).

Много лет карьеры, и в конце концов ты остаешься с талантом, но с нулевой мотивацией», – сказал бывший защитник «Барселоны » Жерар Пике .

«Барса» в заднице уже несколько лет, но мы выберемся. Есть финансовые проблемы, поэтому молодежь вводят рано». Пике о Ямале

Пике об уходе Фигу из «Барселоны» в 2000-м: «Заявил, что остается, но появился в футболке «Реала» через неделю. Я тяжело это переживал, Луиш был кумиром поколения»