Жерар Пике: «Не мог бы сейчас играть даже в 3-м каталонском дивизионе. После многих лет карьеры остаешься с нулевой мотивацией»
Жерар Пике поделился мнением о возможном продолжении футбольной карьеры.
«Сейчас я не мог бы играть даже в третьем каталонском дивизионе (девятая лига Испании – Спортс’‘).
Много лет карьеры, и в конце концов ты остаешься с талантом, но с нулевой мотивацией», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
«Барса» в заднице уже несколько лет, но мы выберемся. Есть финансовые проблемы, поэтому молодежь вводят рано». Пике о Ямале
Пике об уходе Фигу из «Барселоны» в 2000-м: «Заявил, что остается, но появился в футболке «Реала» через неделю. Я тяжело это переживал, Луиш был кумиром поколения»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport 45
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