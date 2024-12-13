Винисиус и Пике встретились в Мадриде, чтобы обсудить сотрудничество по Kings League
Жерар Пике и Винисиус обсудили деловые вопросы в Мадриде.
Как передает Relevo, экс-защитник «Барселоны» и вингер «Реала» встретились в столице Испании, чтобы обсудить вопросы, связанные с Kings League, медиафутбольным турниром, возглавляемым Пике. Речь шла о запуске лиги в Бразилии в 2025 году и медиафутбольном чемпионате мира среди стран.
Отмечается, что Винисиус имеет небольшую долю в бразильской команде Loud. Изначально планировалось использовать бразильца в качестве лица проекта, однако из-за споров, связанных с правами, Винисиус в последний момент был удален из промо-материалов.
В качестве президента бразильской Kings League будет выступать Кака, а Неймар станет владельцем.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
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