Винисиус и Пике встретились в Мадриде, чтобы обсудить сотрудничество по Kings League

Жерар Пике и Винисиус обсудили деловые вопросы в Мадриде.

Как передает Relevo, экс-защитник «Барселоны» и вингер «Реала » встретились в столице Испании , чтобы обсудить вопросы, связанные с Kings League, медиафутбольным турниром, возглавляемым Пике . Речь шла о запуске лиги в Бразилии в 2025 году и медиафутбольном чемпионате мира среди стран.

Отмечается, что Винисиус имеет небольшую долю в бразильской команде Loud. Изначально планировалось использовать бразильца в качестве лица проекта, однако из-за споров, связанных с правами, Винисиус в последний момент был удален из промо-материалов.

В качестве президента бразильской Kings League будет выступать Кака, а Неймар станет владельцем.