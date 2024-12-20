Пике об уходе Фигу из «Барселоны» в 2000-м: «Заявил, что остается, но появился в футболке «Реала» через неделю. Я тяжело это переживал, Луиш был кумиром поколения»
Жерар Пике поделился мнением о трансфере Луиша Фигу в «Реал».
Португальский полузащитник перешел из «Барселоны» за 37 миллионов фунтов в июле 2000 года.
«Мне было 13 или 14 лет, и я тяжело это переживал. Он являлся кумиром целого поколения. В тот год он выиграл «Золотой мяч».
Луиш заявил, что остается, а на следующей неделе появился в футболке «Реала», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
Так все-таки почему Фигу перешел из «Барсы» в «Реал»? Рассказывают сам Фигу, его агент, Флорентино Перес и Жоан Гаспар
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport 45
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