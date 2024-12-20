Пике о Ямале: «У «Барсы» финансовые проблемы, поэтому молодежь вводят рано. Мы в заднице уже несколько лет, но мы выберемся»

Жерар Пике поделился мнением о старте карьеры Ламина Ямаля.

В текущем сезоне 17-летний хавбек провел 16 матчей в Ла Лиге, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.

«Я тренировался с ним в свой последний год, а теперь он у нас в Kings League (медиафутбольный турнир, возглавляемый Пике – Спортс’‘), у него будет своя команда.

У «Барсы » есть финансовые проблемы, поэтому молодежь вводят рано. Мы в заднице уже несколько лет, но мы выберемся.

Я решил уйти и обнулить полтора года своего контракта. Без этих полутора лет я в еще большей заднице в плане денег», – сказал смеясь бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике в эфира канала TVE La1.

Пике занимается сексом 30 раз в месяц: «По разу в день. Я хорош»