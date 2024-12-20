Пике занимается сексом 30 раз в месяц: «По разу в день. Я хорош»
Жерар Пике сообщил об активной половой жизни.
Бывший защитник «Барселоны» поучаствовал в шоу La Revuelta и ответил на ряд вопросов.
– Сколько у вас денег в банке?
– Мы в этой стране не готовы говорить о деньгах.
– А что насчет секса?
– Я хорош и в том, и в другом, – ответил Пике.
После этого 37-летний экс-футболист добавил, что занимается сексом 30 раз в месяц: «По одному разу в день».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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