Пике занимается сексом 30 раз в месяц: «По разу в день. Я хорош»

Жерар Пике сообщил об активной половой жизни.

Бывший защитник «Барселоны» поучаствовал в шоу La Revuelta и ответил на ряд вопросов.

– Сколько у вас денег в банке?

– Мы в этой стране не готовы говорить о деньгах.

– А что насчет секса?

– Я хорош и в том, и в другом, – ответил Пике.

После этого 37-летний экс-футболист добавил, что занимается сексом 30 раз в месяц: «По одному разу в день».

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