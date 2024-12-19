«Когда думаешь, что умнее им не стать, они берут этого гения питания». Бартон о департаменте здравоохранения Сан-Франциско, нанявшем автора книги «Вы вправе оставаться толстыми»

Джоуи Бартон высмеял Департамент общественного здравоохранения Сан-Франциско.

Ранее стало известно , что американский департамент нанял эксперта Вирджи Товар, которая называет себя «противником дискриминации по весу», для консультаций по «стигматизации и нейтральности веса».

Товар, написавшая книгу «Вы вправе оставаться толстыми» и другие работы о «позитивном отношении к жиру и принятии тела», объявила в инстаграме, что ее наняли в качестве консультанта для департамента, назвав сотрудничество «абсолютной мечтой, ставшей явью».

На сайте Товар она характеризуется как «латиноамериканский писатель плюс сайз, лектор и ведущий эксперт по дискриминации по весу и бодипозитиву с более чем десятилетним опытом». Она также является автором Forbes, где освещает истории о «рынке плюс сайз».

«Когда думаешь, что им не стать умнее, они принимают в свои ряды этого гения питания. Отличный ход 👌», – написал экс-игрок «Манчестер Сити» Бартон в твиттере, репостнув новость о Товар.

Фото: x.com/OliLondonTV

Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»