Бартона обвинили в «злонамеренных сообщениях» в адрес экс-футболистки Уорд и ведущего Вайна. Джоуи назвал обвинения «воук-чушью»
Бывший футболист «Манчестер Сити» был вызван в суд после полицейского расследования.
Обвинения связаны с предполагаемыми сообщениями в интернете в период с 3 января по 20 марта против телеведущего Джереми Вайна и бывшей футболистки сборной Англии Люси Уорд.
Бартона обвиняют в «злонамеренных сообщениях». Обычно под эти подразумевают сообщения или материалы, цель которых – причинить эмоциональный вред, оскорбить или запугать адресата.
Суть публикаций Бартона не уточняется.
Экс-игрок не явился на 15-минутное слушание в Королевском суде Ливерпуля. Позднее он должен явиться в суд.
Сам Бартон назвал обвинения «воук-чушью» (воук – политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам, касающимся социальной, расовой и половой справедливости – Спортс’‘).
Прежде Бартон опубликовал множество постов в социальных сетях, в которых критиковал женщин-экспертов, работающих в мужском футболе.
Бартона уже вызывали в суд по делу о «злонамеренных сообщениях» об экс-футболистке Эни Алуко, работающей на ТВ. Тогда Джоуи не признал вину.
Бартон о победе Трампа на выборах: «Эра «воукизма» закончилась, потеряем интересных персонажей 🌈🦄. Надеюсь, здравый смысл возобладает🙏🏻🇺🇸»
Эд Ширан прервал беседу Аморима с журналистами, появившись в эфире Sky. Бартон недоволен: «Я смотрю не ради косоглазых, рыжих #########. Мы здесь ради футбола»
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