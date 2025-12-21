Тренер «Монако» Поконьоли о состоянии Погба: «Я понимаю беспокойство, но не переживаю. То, что он снова играет после случившегося, уже впечатляет»
Тренер «Монако» Поконьоли: состояние Погба меня не беспокоит.
Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли заявил, что текущее состояние Поля Погба не вызывает у него беспокойства.
32-летний полузащитник не вошел в заявку на сегодняшний матч с «Осером» в Кубке Франции (2:1). Ранее Погба пропустил матч с «Марселем» в Лиге 1 и провел в запасе игру с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.
«То, что он вернулся после того, что произошло, и снова играет, уже впечатляет. Но прямо сейчас я не могу заглянуть в будущее. Он работает, и мы поддерживаем его.
Я понимаю беспокойство, но не могу беспокоиться по этому поводу. Я руковожу командой, и Поль – часть того, что я хочу создать, как только он будет готов помочь нам», – сказал Поконьоли.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
