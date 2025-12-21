  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Монако» Поконьоли о состоянии Погба: «Я понимаю беспокойство, но не переживаю. То, что он снова играет после случившегося, уже впечатляет»
0

Тренер «Монако» Поконьоли о состоянии Погба: «Я понимаю беспокойство, но не переживаю. То, что он снова играет после случившегося, уже впечатляет»

Тренер «Монако» Поконьоли: состояние Погба меня не беспокоит.

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли заявил, что текущее состояние Поля Погба не вызывает у него беспокойства.

32-летний полузащитник не вошел в заявку на сегодняшний матч с «Осером» в Кубке Франции (2:1). Ранее Погба пропустил матч с «Марселем» в Лиге 1 и провел в запасе игру с «Галатасараем» в Лиге чемпионов.

«То, что он вернулся после того, что произошло, и снова играет, уже впечатляет. Но прямо сейчас я не могу заглянуть в будущее. Он работает, и мы поддерживаем его.

Я понимаю беспокойство, но не могу беспокоиться по этому поводу. Я руковожу командой, и Поль – часть того, что я хочу создать, как только он будет готов помочь нам», – сказал Поконьоли.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...41458 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoПоль Погба
logoОсер
logoлига 1 Франция
logoКубок Франции
logoСебастьян Поконьоли
logoМонако
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
У Исака нет разрыва «крестов», но «Ливерпуль» готовится к его длительному отсутствию (Daily Mail)
5 минут назад
«Вильярреал» – «Барселона». 0:2 – Ямаль забил с игры, Рафинья – с пенальти, Вейга удален. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Кубок Франции. «Монако» Головина прошел «Осер», «Марсель» забил 6 голов «Бурк-ан-Брессу»
сегодня, 15:42
Бурруль о фоле Вейги на Ямале: «Явная красная, Ламин получает удар сзади, когда уже контролирует мяч и пространство. Повторяется ситуация с Маркао на «Бернабеу»
20 минут назад
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» в гостях у «Астон Виллы»
20 минут назадLive
«ПСЖ» Сафонова, «Монако» Головина, а «Копенгаген» – чей? Вспомните все европейские клубы с россиянами!
20 минут назадТесты и игры
Чемпионат Германии. «Бавария» встречается с «Хайденхаймом», «Майнц» и «Санкт-Паули» не забили
20 минут назадLive
Вейга получил красную карточку за подкат в ногу Ямалю в 1-м тайме матча с «Барселоной»
28 минут назадФото
Кейн признан человеком года по версии Kicker: «Его беговая работа и игра в обороне – это не что-то само собой разумеющееся для классического форварда»
34 минуты назад
Глушаков о лимите: «Если убрать всех легионеров, то не будет прогресса РПЛ. И так деградируем, а играть между собой – это чемпионат пивзавода получается»
42 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Самюэль Умтити: «В «Барсе» я был одинок, не хотел ни с кем разговаривать. Психилогические проблемы сказываются на игре, этому надо уделять внимание. Нужно иметь мужество сказать, что тебе плохо»
3 минуты назад
«Хайденхайм» – «Бавария». 0:1 – Станишич забил. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
«Астон Вилла» – «Манчестер Юнайтед». Шешко, Уоткинс, Бруну играют. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
Аршавин об игроках академии «Зенита»: «Они приходят с ощущением, что уже все умеют. Во взрослой команде нужно проявлять характер – этого некоторым не хватает»
25 минут назад
Семеньо хочет перейти в «Ливерпуль», «Ман Сити» – второй вариант. Вингер «Борнмута» также интересен «МЮ» и «Тоттенхэму»
48 минут назад
Чемпионат Италии. «Торино» победил «Сассуоло», «Фиорентина» примет «Удинезе», «Кальяри» сыграл вничью с «Пизой»
55 минут назад
Азиатская конфедерация объявила о создании Лиги наций
сегодня, 15:39
Гусев про общение с Пеле и Марадоной: «Диего произвел впечатление отвязного и веселого человека. Пеле говорил: «Мое настоящее имя – Эдсон, потому что кумиром папы был Томас Эдисон»
сегодня, 15:23
Экс‑тренер «Боруссии Дортмунд» Фавр объявил о завершении карьеры: «Мне 68, время быстро пролетело. Тренеры становятся моложе, уже в 58 ты стар»
сегодня, 15:03
Ван Дейк о выходном в Рождество: «Такого еще не случалось за мою карьеру в АПЛ. Быть с семьей и здоровым – самое важное в жизни, проведу время с женой и детьми»
сегодня, 15:00