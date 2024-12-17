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  • Месси поставил Ямаля на 1-е место в опросе ФИФА, Мбаппе – на 2-е, Винисиуса – на 3-е. Вместо Роналду голосовал Бернарду – за Родри, Винисиуса и Холанда
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Месси поставил Ямаля на 1-е место в опросе ФИФА, Мбаппе – на 2-е, Винисиуса – на 3-е. Вместо Роналду голосовал Бернарду – за Родри, Винисиуса и Холанда

Лионель Месси считает Ламина Ямаля лучшим игроком года.

Капитан сборной Аргентины поставил вингера «Барселоны» на первую строчку в опросе ФИФА. Второе и третье места он отдал футболистам «Реала» Килиану Мбаппе и Винисиусу Жуниору.

Криштиану Роналду, капитан сборной Португалии, вновь отказался голосовать. Вместо него это сделал Бернарду Силва, отдавший первое место Родри («Манчестер Сити»), второе – Винисиусу, третье – Эрлингу Холанду («Манчестер Сити»).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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