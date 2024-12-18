Винисиус выиграл 14-й трофей в «Реале» – Межконтинентальный кубок. У него гол с пенальти и пас в финале с «Пачукой»

Винисиус выиграл 14-й трофей в «Реале».

Мадридский клуб обыграл «Пачуку» (3:0) в финале Межконтинентального кубка. Бразилец забил гол и отдал ассист в этом матче.

Винисиус перешел в «Реал» в 2018-м году. В составе клуба он трижды выигрывал Ла Лигу (2019/20, 2021/22, 2023/24), Суперкубок Испании (2020, 2022, 2024) и клубный чемпионат мира (2018, 2022).

Также футболист два раза побеждал в Лиге чемпионов (2021/22, 2023/24) и Суперкубке УЕФА (2022, 2024) и один раз выигрывал Кубок Испании (2022/23).