Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat
Компания Rustat определила сильнейших игроков первой части сезона Мир РПЛ.
Список из 22 футболистов составлен на основе статистики и включает в себя игроков, сыгравших не менее 45% возможного игрового времени в турнире.
Вратари: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»);
Полузащитники: Эсекиэль Барко («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»);
Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»).
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