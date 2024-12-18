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Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat

Угальде, Глушенков и Кордоба вошли в символическую сборную РПЛ.

Компания Rustat определила сильнейших игроков первой части сезона Мир РПЛ.

Список из 22 футболистов составлен на основе статистики и включает в себя игроков, сыгравших не менее 45% возможного игрового времени в турнире.

Вратари: Евгений Латышонок («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Виллиан Роша (ЦСКА), Нино («Зенит»), Густаво Мантуан («Зенит»), Данил Круговой (ЦСКА), Максим Осипенко («Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»);

Полузащитники: Эсекиэль Барко («Спартак»), Вильмар Барриос («Зенит»), Вендел («Зенит»), Клаудиньо («Зенит»), Наиль Умяров («Спартак»), Алексей Батраков («Локомотив»);

Нападающие: Педро («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Максим Глушенков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Манфред Угальде («Спартак»), Тео Бонгонда («Спартак»).

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
logoЕвгений Латышонок
logoМаксим Осипенко
logoДуглас Сантос
logoИгорь Дивеев
logoГуставо Мантуан
logoВячеслав Караваев
logoВиллиан Роша
logoСтанислав Агкацев
logoДанил Круговой
logoМанфред Угальде
logoМаксим Глушенков
logoВильмар Барриос
logoЭсекиэль Барко
logoНаиль Умяров
logoАндрей Мостовой
logoКлаудиньо
logoТео Бонгонда
logoДжон Кордоба
logoАлексей Батраков
logoВендел
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