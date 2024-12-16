Угальде – лучший игрок «Спартака» в ноябре-декабре. У форварда 9+2 в 5 матчах РПЛ
Манфред Угальде признан лучшим игроком ноября-декабря в «Спартаке».
Нападающий набрал 74% голосов болельщиков красно-белых и получит приз от Winline.
За двухмесячный период Угальде провел 5 матчей в РПЛ, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.
Подробная статистика 24-летнего форварда доступна по ссылке.
Угальде, Барко, Осипенко, Даку и Комличенко – претенденты на приз Winline лучшему игроку в ноябре и декабре в РПЛ
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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