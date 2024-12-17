Евсеев о «Спартаке»: «Пресса выгоняла Станковича. После «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!»
Вадим Евсеев высказался об оценке работы Деяна Станковича в «Спартаке».
Красно-белые занимают третье место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.
– Вы же сами два месяца назад его выгоняли! Вы, пресса, выгоняли его. А сейчас говорите обратное. Сборы пройдут плохо – вы же его и уберете.
От любви до ненависти один шаг. Такова ваша профессия. Вы либо пишете хорошо, либо плохо. Было же такое?
– Лично мы такого не писали.
– После «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Потом выдали серию и все сразу: «Супер!». Потом начали проигрывать – снова начали.
Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!». Причем одни и те же пишут.
Кто писал плохо, потом пишет хорошо про этого же специалиста или команду, – сказал шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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