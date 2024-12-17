Евсеев о «Спартаке»: «Пресса выгоняла Станковича. После «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!»

Вадим Евсеев высказался об оценке работы Деяна Станковича в «Спартаке».

Красно-белые занимают третье место в таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков в 18 матчах.

– Вы же сами два месяца назад его выгоняли! Вы, пресса, выгоняли его. А сейчас говорите обратное. Сборы пройдут плохо – вы же его и уберете.

От любви до ненависти один шаг. Такова ваша профессия. Вы либо пишете хорошо, либо плохо. Было же такое?

– Лично мы такого не писали.

– После «Оренбурга» было: «Кого взяли?». Потом выдали серию и все сразу: «Супер!». Потом начали проигрывать – снова начали.

Сейчас выдали шесть побед: «Спартак» в порядке! Лучшие!». Причем одни и те же пишут.

Кто писал плохо, потом пишет хорошо про этого же специалиста или команду, – сказал шестикратный чемпион России, главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев.