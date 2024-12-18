Угальде – лучший в РПЛ по xG и ударам в створ. Бителло лидирует по xA и пасам под удар, Батраков – 2-й

Манфред Угальде – лидер РПЛ по ударам, Бителло – по передачам под удар.

Цифровой проект РФС Rustat составил отчет по первой части сезона Мир РПЛ (по 18 турам до зимней паузы).

Форвард «Спартака» Манфред Угальде лидирует по xG (ожидаемым голам) – 10,67. Вторым идет Матео Кассьерра из «Зенита» (10,66) третьим – Константин Тюкавин из «Динамо» (10,56). Также лучший бомбардир РПЛ Угальде (15 голов) чаще всех бил в створ – 31 удар. Джон Кордоба из «Краснодара » 25 раз пробил в створ, Эсекиэль Барко из «Спартака» – 20.

Полузащитник «Динамо» Бителло и хавбек «Зенита» Вендел сделали больше всех результативных передач – по 8. Третьим идет Алексей Батраков из «Локомотива» – 6. Бителло также лидирует по xA (ожидаемым ассистам, 11,06) и передачам под удар (45). Второе место по этим показателям занимает Батраков (9,77 xA, 42 передачи под удар).

Угальде, Глушенков, Батраков, Кордоба, Барко, Круговой, Умяров – в символической сборной РПЛ от Rustat