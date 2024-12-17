Расписание РПЛ с 19-го по 21-й туры: «Зенит» примет ЦСКА 1 марта и сыграет со «Спартаком» на выезде 16-го, в этот же день «Краснодар» встретится с «Ростовом»
19-й тур
28 февраля (пятница)
19:00. «Динамо» (Махачкала) – «Локомотив»
1 марта (суббота)
14:00. «Пари НН» – «Акрон»
16:30. «Зенит» – ЦСКА
19:00. «Ахмат» – «Рубин»
19:30. «Краснодар» – «Крылья Советов»
2 марта (воскресенье)
16:30. «Спартак» – «Оренбург»
19:30. «Ростов» – «Динамо»
20-й тур
7 марта (пятница)
18:00. «Пари НН» – «Краснодар»
20:15. «Локомотив» – «Ахмат»
8 марта (суббота)
12:00. «Оренбург» – «Ростов»
14:30. «Факел» – «Зенит»
17:00. ЦСКА – «Химки»
19:30. «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Махачкала)
9 марта (воскресенье)
16:30. «Крылья Советов» – «Акрон»
19:30. «Рубин» – «Спартак»
21-й тур
15 марта (суббота)
14:30. «Химки» – «Ахмат»
17:00. «Динамо» (Махачкала) – «Крылья Советов»
19:30. «Локомотив» – «Динамо»
16 марта (воскресенье)
13:00. «Акрон» – ЦСКА
15:15. «Рубин» – «Пари НН»
17:00. «Спартак» – «Зенит»
19:30. «Ростов» – «Краснодар»
Примечание: время начала матчей – московское.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий