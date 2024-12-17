Беллингем о призе Винисиуса The Best: «Просто лучший 🥇»
Джуд Беллингем поздравил Винисиуса Жуниора с призом игроку года от ФИФА.
Сегодня Винисиус получил приз The Best на церемонии в Дохе.
«Просто лучший (Simply, The Best) 🥇», – написал полузащитник «Мадрида» Беллингем, обыграв название премии.
Изображение: instagram.com/judebellingham
🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Джуда Беллингема
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