Головин поставил Крооса 1-м в опросе ФИФА, Мбаппе – 2-м, Винисиуса – 3-м. Карпин не голосовал

Александр Головин поучаствовал в определении игрока года по версии ФИФА.

Представляющий «Монако » полузащитник отдал свои голоса как капитан сборной России. На первое место Головин поставил Тони Крооса , на второе – Килиана Мбаппе , на третье – Винисиуса Жуниора . Главный тренер сборной России Валерий Карпин не голосовал – его нет в списке, опубликованном ФИФА. Российский журналист Олег Кошелев отдал первую строчку Родри, вторую – Винисиусу, третью – Даниэлю Карвахалю.