Головин поставил Крооса 1-м в опросе ФИФА, Мбаппе – 2-м, Винисиуса – 3-м. Карпин не голосовал
Александр Головин поучаствовал в определении игрока года по версии ФИФА.
Представляющий «Монако» полузащитник отдал свои голоса как капитан сборной России.
На первое место Головин поставил Тони Крооса, на второе – Килиана Мбаппе, на третье – Винисиуса Жуниора.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не голосовал – его нет в списке, опубликованном ФИФА.
Российский журналист Олег Кошелев отдал первую строчку Родри, вторую – Винисиусу, третью – Даниэлю Карвахалю.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер ФИФА
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