Винисиус о призе The Best: «Это казалось невозможным в детстве. Я видел нищету и преступность, но смог попасть сюда – это очень важно для меня»

Винисиус Жуниор выступил на церемонии The Best, получив приз игроку года.

«В детстве это казалось невозможным. Когда я был маленьким, я видел нищету и преступность, и то, что я смог сюда попасть, очень важно для меня.

Я хочу поблагодарить всех. Я хочу долго играть за «Реал». Также хочу поблагодарить «Фламенго », где я начинал карьеру», – сказал вингер «Реала ».

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