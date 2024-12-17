Винисиус о призе The Best: «Это казалось невозможным в детстве. Я видел нищету и преступность, но смог попасть сюда – это очень важно для меня»
Винисиус Жуниор выступил на церемонии The Best, получив приз игроку года.
«В детстве это казалось невозможным. Когда я был маленьким, я видел нищету и преступность, и то, что я смог сюда попасть, очень важно для меня.
Я хочу поблагодарить всех. Я хочу долго играть за «Реал». Также хочу поблагодарить «Фламенго», где я начинал карьеру», – сказал вингер «Реала».
🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем