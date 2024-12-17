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Винисиус о призе The Best: «Это казалось невозможным в детстве. Я видел нищету и преступность, но смог попасть сюда – это очень важно для меня»

Винисиус Жуниор выступил на церемонии The Best, получив приз игроку года.

«В детстве это казалось невозможным. Когда я был маленьким, я видел нищету и преступность, и то, что я смог сюда попасть, очень важно для меня.

Я хочу поблагодарить всех. Я хочу долго играть за «Реал». Также хочу поблагодарить «Фламенго», где я начинал карьеру», – сказал вингер «Реала».

🏆 Винисиус выиграл приз лучшему футболисту года The Best от ФИФА

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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