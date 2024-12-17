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The Best: Родри выиграл голосование тренеров и СМИ, Винисиус – капитанов и фанатов

Решение назвать Винисиуса Жуниора лучшим игроком года не было единогласным.

Вингер «Реала» сегодня был признан лучшим футболистом года на церемонии The Best. В тройку также вошли Родри из «Манчестер Сити» и Джуд Беллингем из «Реала».

С целью определения победителя в этой категории ФИФА организовывала опросы среди тренеров и капитанов сборных, а также журналистов и болельщиков.

От тренеров Винисиус получил 438 баллов, Родри – 461, Беллингем – 191. От капитанов бразильцу досталось 617 баллов, испанцу – 373, англичанину – 164.

Пресса чаще отдавала предпочтение футболисту «Манчестер Сити» – 543 балла, а Винисиус и Беллингем получили 538 и 183 соответственно. В то же время Родри уступил им обоим в опросе фанатов: 264 835 голосов против 1 147 276 и 460 887 соответственно.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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