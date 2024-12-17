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Винисиус получил 48 очков в борьбе за приз The Best. У Родри – 43, у Беллингема – 37

ФИФА объявила, сколько очков в борьбе за приз The Best набрали претенденты.

Лауреатом премии стал вингер «Реала» Винисиус Жуниор. По итогам голосования тренеров, капитанов сборных, журналистов и фанатов он получил 48 баллов.

Вторым стал Родри из «Манчестер Сити» – 43 очка. Замкнул тройку Джуд Беллингем, одноклубник Винисиуса, получивший 37 очков.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт ФИФА
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10913 декабря, 10:42
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