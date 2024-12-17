Винисиус получил 48 очков в борьбе за приз The Best. У Родри – 43, у Беллингема – 37

ФИФА объявила, сколько очков в борьбе за приз The Best набрали претенденты.

Лауреатом премии стал вингер «Реала » Винисиус Жуниор . По итогам голосования тренеров, капитанов сборных, журналистов и фанатов он получил 48 баллов. Вторым стал Родри из «Манчестер Сити » – 43 очка. Замкнул тройку Джуд Беллингем , одноклубник Винисиуса, получивший 37 очков.