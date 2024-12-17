Винисиус выиграл награду The Best лучшему футболисту года. Вингер «Реала» посетит сегодняшнее мероприятие ФИФА в Катаре (Globo Esporte)
Винисиус Жуниор получит награду The Best лучшему футболисту 2024 года.
Об этом сообщает Globo Esporte.
Сегодня ФИФА объявит победителей в каждой из номинаций премии The Best на торжественном ужине в Катаре.
Сообщается, что Винисиус посетит мероприятие – сейчас вингер «Реала» находится в Дохе, где в среду пройдет финал Межконтинентального кубка ФИФА. На церемонию приглашены все номинанты на премию.
Церемония The Best-2024 пройдет сегодня. Винисиус, Месси, Беллингем, Родри и Ямаль претендуют на звание игрока года, Анчелотти, Гвардиола и Алонсо – на приз лучшему тренеру
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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