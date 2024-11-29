Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года
ФИФА назвала номинантов на приз The Best лучшему тренеру года.
На награду претендуют Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хаби Алонсо («Байер»).
Номинанты отобраны на основе выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.
Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости