Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года

ФИФА назвала номинантов на приз The Best лучшему тренеру года.

На награду претендуют Карло Анчелотти («Реал »), Лионель Скалони (сборная Аргентины ), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Пеп Гвардиола («Ман Сити»), Хаби Алонсо («Байер»).

Номинанты отобраны на основе выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.