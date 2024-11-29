Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА

ФИФА объявила номинантов на приз The Best – звание лучшего игрока 2024 года.

В список вошли 11 футболистов:

Джуд Беллингем , Дани Карвахаль , Килиан Мбаппе , Федерико Вальверде , Винисиус (все – «Реал »), Эрлинг Холанд , Родри (оба – «Манчестер Сити »), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»).

Претенденты отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.