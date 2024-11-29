Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА
ФИФА объявила номинантов на приз The Best – звание лучшего игрока 2024 года.
В список вошли 11 футболистов:
Джуд Беллингем, Дани Карвахаль, Килиан Мбаппе, Федерико Вальверде, Винисиус (все – «Реал»), Эрлинг Холанд, Родри (оба – «Манчестер Сити»), Тони Кроос (завершил карьеру), Лионель Месси («Интер Майами»), Флориан Виртц («Байер»), Ламин Ямаль («Барселона»).
Претенденты отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.
Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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