Мартинес, Лунин, Доннарумма, Эдерсон, Райя, Симон, Меньян – претенденты на приз The Best от ФИФА вратарю года

ФИФА назвала номинантов на приз The Best лучшему вратарю года.

На награду претендуют Андрей Лунин («Реал »), Давид Райя («Арсенал »), Эдерсон («Манчестер Сити »), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла »), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ »), Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик»).

Номинанты отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года.

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.

Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА

Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года