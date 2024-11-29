  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мартинес, Лунин, Доннарумма, Эдерсон, Райя, Симон, Меньян – претенденты на приз The Best от ФИФА вратарю года
18

Мартинес, Лунин, Доннарумма, Эдерсон, Райя, Симон, Меньян – претенденты на приз The Best от ФИФА вратарю года

ФИФА назвала номинантов на приз The Best лучшему вратарю года.

На награду претендуют Андрей ЛунинРеал»), Давид РайяАрсенал»), ЭдерсонМанчестер Сити»), Эмилиано МартинесАстон Вилла»), Джанлуиджи ДоннаруммаПСЖ»), Майк Меньян («Милан»), Унаи Симон («Атлетик»).

Номинанты отобраны на основе их выступлений с 21 августа 2023 года по 10 августа 2024 года. 

Голосование болельщиков на сайте ФИФА продлится до 10 декабря.

Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА

Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ФИФА
The Best
logoАтлетик
logoСборная Франции по футболу
logoМайк Меньян
logoАстон Вилла
logoСборная Италии по футболу
logoЛа Лига
logoСборная Бразилии по футболу
logoДавид Райя
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Украины по футболу
logoФИФА
logoЭмилиано Мартинес
logoАндрей Лунин
logoРеал Мадрид
logoСборная Аргентины по футболу
logoЭдерсон
logoМилан
logoДжанлуиджи Доннарумма
logoМанчестер Сити
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoУнаи Симон
logoсерия А Италия
рейтинги
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года
2549 минут назад
Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА
94сегодня, 07:45
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Пятница – идеальный день, чтобы посетить какое-нибудь мероприятие. Предлагаем создавать свои – приходите работать в Спортс’’ ивент-менеджером!
2 минуты назадВакансия
Анчелотти заявил журналисту, что «Реал» выйдет в финал Лиги чемпионов
1214 минут назад
Мостовой об Угальде: «Игра головой – его слабое место. Голевая засуха – стечение обстоятельств, но это не отменяет факта, что за него переплатили»
1939 минут назад
Анчелотти, Скалони, де ла Фуэнте, Гвардиола, Алонсо – претенденты на приз The Best от ФИФА тренеру года
2549 минут назад
Винисиус, Месси, Беллингем, Холанд, Мбаппе, Родри и Ямаль – среди претендентов на приз The Best от ФИФА
94сегодня, 07:45
70% пользователей считают, что ЦСКА победит «Рубин». Что думаете вы?
1сегодня, 07:00Спецпроект
«Ювентус» предложил Фаджоли и Дугласа Луиса «Ман Сити» и «МЮ». Туринцы купили бразильца летом за 50 млн евро
31сегодня, 07:00
«Спартак» возьмет Коледина на 1-й зимний сбор. Защитник России U21 в аренде у «Торпедо» до конца сезона
14сегодня, 06:35
Россия вне ЧМ-2026, «Динамо» прошло «Локомотив» в Кубке, первая победа «МЮ» при Амориме, допинг у Швентек, новое поражение СКА, скандал с тренером в МХЛ и другие новости
16сегодня, 06:10
Мазрауи об «МЮ» при Амориме: «Если по-настоящему поверим в систему тренера, то в конечном итоге все наладится» 
20сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Личка о критике: «Посмотрите на «Ман Сити», что происходит. Будем критиковать Гвардиолу? Это очень просто, сложнее работать»
39 минут назад
«Локомотив» сыграет с «Химками». Железнодорожники, приходите поддержать команду на стадионе!
сегодня, 08:00Реклама
Черданцев о ЦСКА Николича: «Скучная команда, если сравнивать с игрой при Федотове при всей несправедливой критике к нему» 
12сегодня, 07:57
Гафин о «Динамо»: «Ориентируемся на рублевый бюджет. Курс доллара в контрактах игроков? У всех он разный» 
4сегодня, 07:34
Ребров о «Спартаке»: «Все наши ребята говорят на английском, Игнатов – вообще свободно. Другое поколение, в этом плане они лучше, чем мы» 
7сегодня, 07:17
Кудряшов учится на спортивный менеджмент: «У меня и так волос уже нет, а если тренером стану, то и брови с ресницами выпадут» 
7сегодня, 06:47
Чанов о дебюте Худякова за «Штурм»: «Приятно, что, несмотря на санкции, наши вратари держат марку в Европе и поддерживают имидж российской школы» 
8сегодня, 06:20
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду примет «Дамак», «Аль-Ахли» Фирмино сыграет с «Аль-Вахдой»
сегодня, 05:58
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» против «Хольштайна», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
1сегодня, 05:34
Гафин о словах Федорищева про коррупцию в судействе: «Позиция «Динамо» совпадает с позицией РПЛ. Мы за то, чтобы выданная информация была расследована» 
9сегодня, 05:16