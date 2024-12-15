  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)
8

Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)

Рандаль Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Лионом».

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, такое решение принял главный тренер парижан Луис Энрике. Ранее сообщалось, что французский нападающий, купленный за 95 млн евро, может покинуть команду этой зимой. 

«ПСЖ» примет «Лион» в 15-м туре Лиги 1. Игра пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

В этом сезоне форвард провел 10 матей в чемпионате Франции, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке.

«ПСЖ» рассматривает трансфер Осимхена зимой. Коло-Муани может покинуть команду

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабриса Хокинса
logoПСЖ
logoлига 1 Франция
logoРандаль Коло-Муани
logoЛион
logoЛуис Энрике
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
413 ноября, 17:15
Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы
57 ноября, 20:38
Коло-Муани может уйти в аренду с правом выкупа зимой. «ПСЖ» покупал его за 95 млн евро
73 ноября, 12:32
«ПСЖ» готов продать Коло-Муани за 40-50 млн евро. «МЮ» и «Арсеналу» форвард может быть интересен
1529 октября, 11:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Лига чемпионов пока не покорилась Симеоне. Помогите Диего!
18 минут назадСпецпроект
Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»
1630 минут назад
Легенды «Барсы» обыграли ветеранов «Реала» (2:1) в матче в честь Иньесты в Токио. Победу принес автогол Санса после прострела Андреса, 45 725 зрителей посетили игру
844 минуты назад
Солист «Руки Вверх!» Жуков о Пьяниче в ЦСКА: «Один в поле не воин. Хоть Роналду, хоть Месси. Хочется верить, что ребята сработаются и будет слаженный механизм»
23сегодня, 11:12
Рубен Аморим: «У МЮ» проблемы посерьезнее, чем у «Ман Сити». Мы работаем над простыми вещами, но хотим побеждать как «Сити»
12сегодня, 10:58
Еремин о Федорищеве и агентах: «Можно еще сказать, что он против слесарей на заводе – не понимаю, в чем посыл. Ему стоит ознакомиться с этой работой, все останется как есть»
12сегодня, 10:45
Puma о Кукурелье, которые дважды поскользнулся в их бутсах против «Тоттенхэма»: «Важно не то, как ты поскользнулся, а то, как ты вернулся»
12сегодня, 10:34Фото
Ультрас «Юве» кричали «покажите яйца» и оскорбляли команду после ничьей с «Венецией». Влахович накричал на фанатов в ответ и показал большой палец, когда выкрики продолжились
15сегодня, 10:27
Юран негативно высказался о натурализации легионеров: «В РФ около 150 млн человек, мы не Люксембург какой-то. А куда нашим школам деваться, если мы начнем натурализовывать?»
76сегодня, 10:15
Оуэн о сокращениях в «МЮ»: «Все вырвано на корню, люди вложили все в работу и потеряли ее. Клуб нуждался во встряске, но я не скажу, что вернулся на базу «Ливерпуля» и никого там не знаю»
24сегодня, 10:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Атлетико» – «Хетафе». Симеоне, Альварес и Гризманн в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
613 минут назад
Де Брюйне о «Сити»: «В некоторых матчах мы были плохи. Иногда играли хорошо, но не забивали – с «Юве» могли выиграть. Нужно усердно трудиться и пытаться изменить ситуацию»
317 минут назад
Олег Терехин: «С уходом Соболева «Спартака» стал лучше. Команда заиграла, другие ребята раскрылись»
120 минут назад
Масалитин о Торопе в ЦСКА: «Главное, чтобы не пересидел под Акинфеевым. Уже готов быть первым номером, парень рвется в бой, как бы эта мотивация не испарилась со временем»
437 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» в гостях у «Комо», «Милан» против «Дженоа», «Лечче» принимает «Монцу»
4543 минуты назадLive
Мотта о стычке Влаховича с ультрас «Юве»: «Он первый, кто хочет переломить ситуацию. Фанаты вольны выражать свои чувства, но с уважением. Оскорбления неприятно слышать»
1сегодня, 11:11
У тренера «Фиорентины» Палладино умерла мама. Сегодня матч с «Болоньей» на выезде
2сегодня, 10:58
Киммих про 1:2 с «Майнцем»: «Бавария» не получает победы даром. Ни одно набранное очко не было везением»
сегодня, 10:48
Черышев о тренерах РПЛ: «Выделю Семака. Мы понимаем, что «Зенит» иногда обезглавливает конкурентов, забирая лучших игроков. Но все время бороться за 1-е место – очень сложно»
19сегодня, 09:58
«Пять минут до столетия»: новогодняя елка «Зенита» открылась в центре Петербурга
5сегодня, 09:55Фото
Рекомендуем