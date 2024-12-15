Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на матч с «Лионом». Это решение Энрике (Фабрис Хокинс)

Рандаль Коло-Муани не попал в заявку «ПСЖ» на игру с «Лионом».

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, такое решение принял главный тренер парижан Луис Энрике. Ранее сообщалось, что французский нападающий, купленный за 95 млн евро, может покинуть команду этой зимой.

«ПСЖ» примет «Лион» в 15-м туре Лиги 1. Игра пройдет сегодня в 22:45 по московскому времени.

В этом сезоне форвард провел 10 матей в чемпионате Франции, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 26-летнего игрока доступна по ссылке .

«ПСЖ» рассматривает трансфер Осимхена зимой. Коло-Муани может покинуть команду