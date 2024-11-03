Коло-Муани может уйти в аренду с правом выкупа зимой. «ПСЖ» покупал его за 95 млн евро
«ПСЖ» может расстаться с Рандалем Коло-Муани.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний форвард открыт для вариантов, где он может получить регулярное игровое время. Уже есть несколько запросов на аренду с опцией выкупа, особенно из АПЛ.
Напомним, в прошлом году «ПСЖ» купил Коло-Муани за 95 млн евро. В этом сезоне француз провел 7 матчей в Лиге 1, забив два мяча и сделав одну передачу.
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Флориана Плеттенберга в X
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