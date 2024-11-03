Коло-Муани может уйти в аренду с правом выкупа зимой. «ПСЖ» покупал его за 95 млн евро

«ПСЖ» может расстаться с Рандалем Коло-Муани.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, 25-летний форвард открыт для вариантов, где он может получить регулярное игровое время. Уже есть несколько запросов на аренду с опцией выкупа, особенно из АПЛ .

Напомним, в прошлом году «ПСЖ » купил Коло-Муани за 95 млн евро. В этом сезоне француз провел 7 матчей в Лиге 1, забив два мяча и сделав одну передачу.