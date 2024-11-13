«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда
По данным Sky Sports Switzerland, клуб заинтересован в трансфере экс-нападающего франкфуртского «Айнтрахта».
Сообщается, что парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа.
«Лейпциг» видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.
Единственной проблемой, связанной с потенциальным переходом Коло-Муани, считается его слишком высокая зарплата. Это может означать, что 25-летний игрок вернется в Германию только на правах аренды.
В этом сезоне французский нападающий принял участие в 10 матчах «ПСЖ», но в старте вышел лишь дважды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы
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