«Лейпциг» может арендовать Коло-Муани у «ПСЖ». В нем видят замену Шешко, но выкуп может не состояться из-за высокой зарплаты форварда

«Лейпциг» может арендовать Рандаля Коло-Муани у «ПСЖ».

По данным Sky Sports Switzerland, клуб заинтересован в трансфере экс-нападающего франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что парижане уже решили отдать игрока зимой в аренду с возможностью выкупа.

«Лейпциг» видит в форварде потенциальную замену Беньямину Шешко, если словенец решит уйти летом.

Единственной проблемой, связанной с потенциальным переходом Коло-Муани, считается его слишком высокая зарплата. Это может означать, что 25-летний игрок вернется в Германию только на правах аренды.

В этом сезоне французский нападающий принял участие в 10 матчах «ПСЖ», но в старте вышел лишь дважды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы