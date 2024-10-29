«ПСЖ» готов продать Коло-Муани за 40-50 млн евро. «МЮ» и «Арсеналу» форвард может быть интересен

Рандаль Коло-Муани может покинуть «ПСЖ».

Французский клуб готов продать нападающего за 40-50 миллионов евро, об этом сообщает L’Equipe.

В 2023 году парижане приобрели футболиста за 90 миллионов евро у «Айнтрахта».

Отмечается, что «Ювентус » и дортмундская «Боруссия » пытались купить форварда прошедшим летом, но цена была высокой.

Также добавляется, что Рандаль Коло-Муани может быть интересен «Манчестер Юнайтед » и «Арсеналу ».

В этом сезоне француз провел 7 матчей в Лиге 1, забив два мяча и сделав одну передачу.