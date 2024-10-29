«ПСЖ» готов продать Коло-Муани за 40-50 млн евро. «МЮ» и «Арсеналу» форвард может быть интересен
Рандаль Коло-Муани может покинуть «ПСЖ».
Французский клуб готов продать нападающего за 40-50 миллионов евро, об этом сообщает L’Equipe.
В 2023 году парижане приобрели футболиста за 90 миллионов евро у «Айнтрахта».
Отмечается, что «Ювентус» и дортмундская «Боруссия» пытались купить форварда прошедшим летом, но цена была высокой.
Также добавляется, что Рандаль Коло-Муани может быть интересен «Манчестер Юнайтед» и «Арсеналу».
В этом сезоне француз провел 7 матчей в Лиге 1, забив два мяча и сделав одну передачу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: L’Equipe
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