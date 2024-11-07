Коло-Муани интересен клубам АПЛ и Бундеслиги. «ПСЖ» может расстаться с ним зимой – аренда с опцией выкупа подошла бы
Рандаль Коло-Муани может покинуть «ПСЖ» в ближайшее время.
Как утверждает RMC Sport, официальная позиция клуба заключается в том, что на форварда по-прежнему рассчитывают. Однако внутри команды некоторые люди не исключают ухода француза во время зимнего трансферного окна.
Это будет возможно, если поступит выгодное предложение. За Коло-Муани пристально следят английские и немецкие клубы. Аренда с опцией выкупа устроила бы все стороны.
В этом сезоне 25-летний нападающий принял участие в 10 матчах «ПСЖ», но в старте вышел лишь дважды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RMC Sport
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