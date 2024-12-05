«ПСЖ» рассматривает трансфер Осимхена зимой. Коло-Муани может покинуть команду
«ПСЖ» проявляет интерес к Виктору Осимхену.
RMC Sport сообщает, что парижане рассматривают возможность приобретения 25-летнего нападающего «Галатасарая», который принадлежит «Наполи», несмотря на то, что Луису Энрике не нравится это типаж форварда – классическая «девятка».
Тем не менее испанский тренер хочет усилить состав в январе. Стоимость Осимхена в зимнее окно будет значительно меньше, чем летом.
С учетом того, что Рандаль Коло-Муани может покинуть команду, в атакующей линии ПСЖ появится свободное место.
Журналист Даниэль Риоло утверждает, что трансфер Осимхена обсуждается в парижском клубе «всерьез».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
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