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«ПСЖ» рассматривает трансфер Осимхена зимой. Коло-Муани может покинуть команду

«ПСЖ» проявляет интерес к Виктору Осимхену.

RMC Sport сообщает, что парижане рассматривают возможность приобретения 25-летнего нападающего «Галатасарая», который принадлежит «Наполи», несмотря на то, что Луису Энрике не нравится это типаж форварда – классическая «девятка».

Тем не менее испанский тренер хочет усилить состав в январе. Стоимость Осимхена в зимнее окно будет значительно меньше, чем летом.

С учетом того, что Рандаль Коло-Муани может покинуть команду, в атакующей линии ПСЖ появится свободное место.

Журналист Даниэль Риоло утверждает, что трансфер Осимхена обсуждается в парижском клубе «всерьез».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Get Football News France
logoПСЖ
logoВиктор Осимхен
Даниэль Риоло
logoРандаль Коло-Муани
logoНаполи
logoвысшая лига Турция
logoЛуис Энрике
logoлига 1 Франция
возможные трансферы
logoсерия А Италия
logoГалатасарай
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