«ПСЖ» рассматривает трансфер Осимхена зимой. Коло-Муани может покинуть команду

«ПСЖ» проявляет интерес к Виктору Осимхену.

RMC Sport сообщает, что парижане рассматривают возможность приобретения 25-летнего нападающего «Галатасарая », который принадлежит «Наполи », несмотря на то, что Луису Энрике не нравится это типаж форварда – классическая «девятка».

Тем не менее испанский тренер хочет усилить состав в январе. Стоимость Осимхена в зимнее окно будет значительно меньше, чем летом.

С учетом того, что Рандаль Коло-Муани может покинуть команду, в атакующей линии ПСЖ появится свободное место.

Журналист Даниэль Риоло утверждает, что трансфер Осимхена обсуждается в парижском клубе «всерьез».